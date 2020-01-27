СМИ обнародовали обстоятельства смерти протоиерея Чаплина

Прихожанин столичного храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько рассказал журналистам об обстоятельствах смерти настоятеля этого духовного учреждения, протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

Петрунько пояснил, перед кончиной у Всеволода Чаплина случился приступ астмы.

"Он присел на лавочку, ему стало плохо. У него была астма. Он начал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали "скорую помощь", медики констатировали смерть", — пояснил прихожанин.

Также Петрунько добавил, что обычно священник носил с собой лекарство, но на этот раз он не увидел, было ли оно у него.