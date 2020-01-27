Чиновники: семья брошенных в Шереметьево детей считалась благополучной

Дети, брошенные в терминале столичного аэропорта Шереметьево, проживали с отцом в Комсомольске — на — Амуре.

По сведениям городской администрации, семья считалась благополучной и ни на каких учетах не состояла. Правда, воспитанием мальчишек занимался только отец.

Отец растил пацанов один

Работал мужчина вахтовым методом, поэтому ранее обращался в социальные службы с просьбой "приютить" сыновей, пока сам он уезжал на работу.

"Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении. Дети регулярно посещали школу и детский сад", — цитирует РИА Новости слова сотрудника администрации Комсомольска-на-Амуре.

Где же мать?

Что же касается матери, то еще в 2017 году она получала предупреждение от КДН "за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей":

"Протокол был составлен после того, как дети, оставленные ей без присмотра, опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги".

Больше о ней никаких сведений у городских чиновников нет.

Как дети оказались в Москве

"Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу", — рассказал сотрудник горадминистрации.

Напомним, что вчера в аэропорту Шереметьево были обнаружены дети, находившиеся в терминале без сопровождения взрослых. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.