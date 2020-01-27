На 52 году жизни в Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин.
Чаплин умер, буквально, на ступенях храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.
Предварительная причина смерти остановка сердца.
Всеволод Чаплин, помимо служения Богу вел общественную работу: был председателем синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества. Широкой общественности протоиерей Чаплин был известен, благодаря своим громкий и подчас неоднозначно воспринимавшимся высказываниям.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к духовенству и прихожанам храма Феодора Студита со словами соболезнования по поводу скоропостижной кончины протоиерея.
"Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память", говорится в обращении патриарха Кирилла к духовенству и прихожанам храма.
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