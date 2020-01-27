Умер протоиерей Всеволод Чаплин

На 52 году жизни в Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин.

Чаплин умер, буквально, на ступенях храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.

Предварительная причина смерти остановка сердца.

Всеволод Чаплин, помимо служения Богу вел общественную работу: был председателем синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества. Широкой общественности протоиерей Чаплин был известен, благодаря своим громкий и подчас неоднозначно воспринимавшимся высказываниям.

Патриарх Кирилл соболезнует

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к духовенству и прихожанам храма Феодора Студита со словами соболезнования по поводу скоропостижной кончины протоиерея.