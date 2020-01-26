Водонаева очередной раз оскорбила россиян

Алена Водонаева, заявившая ранее о "рожающем быдле", не упустила шанс вновь оскорбить жителей нашей страны. Теперь телеведущая утверждает, что с ее стороны было опрометчивым называть россиян "быдлом". Она подобрала другое слово и заявила, что теперь будет использовать только его.

Речь о слове "маргинал".