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Водонаева очередной раз оскорбила россиян

Общество

Алена Водонаева, заявившая ранее о "рожающем быдле", не упустила шанс вновь оскорбить жителей нашей страны. Теперь телеведущая утверждает, что с ее стороны было опрометчивым называть россиян "быдлом". Она подобрала другое слово и заявила, что теперь будет использовать только его.

Речь о слове "маргинал".

"Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое „быдло", именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет", - пояснила Водонаева.

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