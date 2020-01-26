"Пливет, вам стлашьна?": как китайцы подшучивают на русскими

Жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях, как над ней и другими россиянами подшучивали китайцы в аэропорту. Она утверждает, что прибывшие из Китая в марлевых повязках подходили к русским и спрашивали "Пливет, вам стлашьна?".

"Передай, что нам после Горбачёва, Ельцина и 90-х ничего не "стласно".... До сих пор демографию выровнять не можем, хуже, чем после Великой Отечественной", - написал в комментариях один из пользователей с ником 1990Barchuk.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Китае уже свыше двух тысяч человек заразились новым типом коронавируса. Также произошло 56 случаев летальных исходов.