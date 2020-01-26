Жена губернатора Чувашии Михаила Игнатьева Лариса высказала свое мнение по поводу скандала вокруг ее мужа. Ранее в интернете появилось видео, где Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля, при передачи машин спасателям.

"Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка", - выразила недовольство Лариса Игнатьева.

"Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину", - пояснила жена чиновника.