Россиян ожидает аномальная погода в феврале

Синоптики утверждают, что февраль не "отыграется" на россиянах за аномально теплый декабрь и январь. Последний зимний месяц напротив будет таким же теплым, как и его предшественники. Такое сообщение появилось на официальном сайте центра "Фобос".

Синоптики утверждают, что во многих российских городах средняя температура января не только превышает норму на десять градусов, но и находится на климатическом уровне конца марта. Метеорологи ссылаются на статистику, которая гласит, что после аномально теплого января обычно следует аномально теплый февраль. Хотя специалисты не исключают, что в начале февраля ожидается небольшое снижение температуры.