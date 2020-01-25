На канале убитой блогерши вышло новое видео

На YouTube-канале 20-летней блогерши Мишель Михаэлис вышел новый ролик. Примечательно, что саму девушку несколько дней назад нашли мертвой в лесу под Санкт-Петербургом. Ранее российские СМИ сообщали, что девушка умерла во время удушающего секса со своим парнем. Молодой человек решил избавиться от тела.

Новое видео блогерши длится 12 минут. В нем она рассказывает об угрозах при путешествиях автостопом. По ее словам, во время такого путешествия ее пугали изнасилованием, а также чуть не убили под Иркутском. Пользователи предполагают, что девушка воспользовалась таймером и отсрочила публикацию видео.