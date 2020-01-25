Возле администрации президента прошла акция протеста

В Москве возле здания администрации президента РФ прошла акция протеста. Митингующие требовали провести референдум по внесению поправок в Конституцию. Участник митинга, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что в акции протеста приняли участие "сотни москвичей". Но журналисты утверждают, что возле администрации президента собралось не более сотни человек.

Акцию протеста посетил отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Он вместе с другими протестующими требовал проведения референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию. Также выносилось предложение проводить голосование по каждой отдельной поправке.

Полиция никого не задержала в ходе акции протеста.