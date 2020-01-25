Путин приказал уменьшить сроки проверки заявок на материнский капитал

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров уменьшить время проверки заявок на распоряжение материнским капиталом. Текст распоряжения был опубликован на официальном сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми", - говорится в распоряжении.

Поручение должно быть выполнено до 31 июля 2020 года.