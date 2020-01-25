Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров уменьшить время проверки заявок на распоряжение материнским капиталом. Текст распоряжения был опубликован на официальном сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми", - говорится в распоряжении.
Поручение должно быть выполнено до 31 июля 2020 года.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".