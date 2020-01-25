"Мерзкое поведение": депутат Госдумы высказалась о главе Чувашии

Депутат Госдумы Ольга Баталина высказала свое возмущение в связи с "мерзким поведением" главы Чувашии Михаила Игнатьева. Парламентарий была удивлена не только высказываниями губернатора, а и тем, что он пытался убедить общественность, что его слова были шуткой.