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"Много уродливого": Познер высказался о России

Общество

Журналист Владимир Познер рассказал, почему не хочет снимать фильм о России. По его словам, в нашей стране "есть много уродливого". Также телеведущий считает, что у него "замылен глаз" и он не может объективно смотреть на Россию.

Также Познер заметил, что Российская Федерация - это огромная страна и на производство фильма об этой стране может уйти много времени.

Журналист утверждает, что побывал во многих странах и может судить о том, что в России есть "много уродливых вещей". В качестве примера Познер привел города на Урале, где "очень тяжелое экологическое состояние". Телеведущий выразил недоумение как в этом регионе могут жить люди.

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