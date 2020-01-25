Собчак предлагали прорекламировать поправки в Конституцию

Ксения Собчак рассказала, что недавно ей предлагали новый рекламный проект. Телеведущая должна была прорекламировать в своем блоге поправки в Конституцию. По словам Собчак, она послала людей, которые предложили ей в этом участвовать.

Телеведущая пояснила, что не собирается выдавать политическую рекламу за собственное мнение. Она также призвала внимательнее относиться к блогерам и лидерам мнений, которые внезапно начнут активно поддерживать изменение Конституции.