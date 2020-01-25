По всей России проходит акция "Блокадный хлеб"

В России проходит акция "Блокадный хлеб", которая посвящена памяти людей, более двух лет живших в блокадном Ленинграде. За время блокады города в нем погибло около полутора миллиона человек, в основном из-за голода.

Каждый россиянин может попробовать кусочек хлеба весом в 125 грамм. Это суточная норма хлеба для жителей блокадного Ленинграда. В понедельник 27 января пройдут памятные мероприятия по случаю снятия блокады с города.