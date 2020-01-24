Труп девушки-блогера нашли в пригороде Петербурга

В лесополосе рядом с поселком Парголово (Выборгский район Санкт-Петербурга) нашли обгоревшее тело молодой девушки.

Согласно предварительной информации, погибшей оказалась 20-летняя блогер, которая вела каналы сразу на нескольких площадках в Сети. На YouTube у нее примерно 2 000 подписчиков.

Тело девушки в лесной зоне нашла прохожая, которая немедленно обратилась в правоохранительные структуры. В Следственном комитете по этой ситуации журналистам пока не дали никаких комментариев.

Девушка находилась в депрессии

Как сообщило издание "Фонтанка", умершая — 20-летняя Мишель (Анжелика) М. Девушка снимала блог о своей жизни, в частности, рассказывала о приключениях, которые могли закончиться плохо. Судя по последним публикациям, она находилась в депрессии, жаловалась на непонимание со стороны своих родителей и окружающих.