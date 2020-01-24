В Карелии мужчина скончался из-за долгого ожидания скорой помощи

Следственный комитет по Республике Карелия возбудил уголовное дело из-за неоказания срочной медицинской помощи местному жителю, вследствие чего он умер.

Отмечается, что дело расследуется по статье Уголовного кодекса РФ "Халатность". Она предусматривает наказание в виде тюремного заключения на период до пяти лет.

По информации следствия, 12 января текущего года просьба о вызове скорой помощи поступила из деревни Шалговаара Медвежьегорского района в Центральную районную больницу. Помощь медиков срочно требовалась 61-летнему мужчине.

По сведениям СМИ, у мужчины был диабет, и у него случилось обострение заболевания.