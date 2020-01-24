Костромской онкологический диспансер обязали заплатить 800 тысяч рублей родным скончавшегося пациента. Мужчина умер после операции по удалению почки.
Установлено, что в марте 2016 года жителю города Кадыя Костромской области в онкодиспансере была удалена почка. После этого у него открылось внутреннее кровотечение, а спустя двое суток он скончался в реанимации.
Супруга и дочь умершего обратились в суд с требованием выплатить им по два миллиона рублей за моральный ущерб. Суд частично удовлетворил их просьбы и обязал онкодиспансер выплатить жене и дочери 800 тысяч рублей и траты на похороны в размере 60 тысяч рублей.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".