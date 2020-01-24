Онкодиспансер в Костроме выплатит 800 тысяч родным умершего пациента

Костромской онкологический диспансер обязали заплатить 800 тысяч рублей родным скончавшегося пациента. Мужчина умер после операции по удалению почки.

Суд сделал вывод, что мужчине была оказана некачественная медицинская помощь

Установлено, что в марте 2016 года жителю города Кадыя Костромской области в онкодиспансере была удалена почка. После этого у него открылось внутреннее кровотечение, а спустя двое суток он скончался в реанимации.

Супруга и дочь умершего обратились в суд с требованием выплатить им по два миллиона рублей за моральный ущерб. Суд частично удовлетворил их просьбы и обязал онкодиспансер выплатить жене и дочери 800 тысяч рублей и траты на похороны в размере 60 тысяч рублей.