24 января в календаре ООН обозначен как Международный день образования.
Алена Аршинова, член думского комитета по образованию, ответила на самые частые вопросы родителей школьников.
"Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую‑либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса", — отмечает Аршинова.
"Но если у родителей есть желание усилить охрану, они могут добровольно делать это за собственные деньги", — написано в материале, опубликованном на сайте ГД.
Все дополнительные материалы, например, для факультативных занятий, — "это добровольный выбор родителей и обучающихся, за свой счет либо за счет школы, если будет такое решение школы".
"В первую очередь — к администрации школы, — говорит Аршинова, далее — в любой вышестоящий орган: прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, депутатам любого уровня, в крайнем случае — в суд".
по материалу пресс-службы ГД
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".