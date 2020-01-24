Депутат Госдумы ответила на самые частые вопросы родителей школьников

24 января в календаре ООН обозначен как Международный день образования.

Алена Аршинова, член думского комитета по образованию, ответила на самые частые вопросы родителей школьников.

Должны ли родители сдавать деньги на ремонт школы?

Нет. Закон "Об образовании в РФ" указывает, что эта обязанность лежит исключительно на муниципалитетах и госорганах.

"Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую‑либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса", — отмечает Аршинова.

Могут ли в школах собирать деньги на охрану?

Нет. Безопасность школьников — забота администрации ОУ.

"Но если у родителей есть желание усилить охрану, они могут добровольно делать это за собственные деньги", — написано в материале, опубликованном на сайте ГД.

Кто должен закупать учебники?

Учебники бесплатно выдаются в школе (ст. 35 Закона "Об образовании").

Все дополнительные материалы, например, для факультативных занятий, — "это добровольный выбор родителей и обучающихся, за свой счет либо за счет школы, если будет такое решение школы".

Обязаны ли родители покупать лыжи ребенку для занятий физкультурой?

Нет, не обязаны. Спортинвентарь предоставляется школой. Бесплатно. (ч. 1 ст. 35 Закона "Об образовании").

Куда обращаться в случае нарушения закона?

"В первую очередь — к администрации школы, — говорит Аршинова, далее — в любой вышестоящий орган: прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, депутатам любого уровня, в крайнем случае — в суд".

по материалу пресс-службы ГД