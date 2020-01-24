Жительница Башкирии обворовала предприятие на 17 млн рублей

Менеджера одного из компаний в Башкирии обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 17 миллионов рублей. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в местном отделении прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая, 31-летняя жительница Уфы, работала в качестве менеджера по работе с персоналом в ООО "ЭКООЙЛ" и осуществляла бухучет на этом предприятии.

Менеджер по работе с персоналом жила на широкую ногу

Согласно данным следствия, с лета 2017 года по август 2018 года обвиняемая подделывала финансовые документы предприятия и передавала их в банк. По такой схеме она украла с расчетного счета организации более 17 миллионов рублей.

На эти средства женщина приобрела машину "Land Cruiser 200" ценой более 6-ти миллионов рублей. Помимо этого, обвиняемая совершала множество авиаперелетов и проживала в дорогостоящих отелях.

Против мошенницы возбудили уголовное дело.