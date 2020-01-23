В Нижнем Новгороде около 300 человек остались без воды

22 января вследствие аварии на коммунальном коллекторе, которую как ожидалось, ликвидируют в течение 12-ти часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без подачи воды с 18:30 по Москве.

Отмечается, что в данном районе города проживает примерно 294 тысячи человек.

До настоящего момента на месте ЧП работники "Заводских сетей" нашли дефект и сейчас занимаются его устранением. Также одновременно ведутся работы, направленные на подготовку сетей к подаче воды.