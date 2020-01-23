Коммунисты в Калининграде обиделись на статью о послевоенном голоде

Члены калининградского отделения партии КПРФ потребовали, чтобы прокуратура провела проверку сайта "Новый Калининград", опубликовавшего материал о голоде первых послевоенных лет.

Статья называется "Ели из собачьей миски: как область пережила крупнейшую трагедию в своей истории".

В ней воспоминания жителей города, архивные документы с данными о смертности и целый ряд других "свидетельств эпохи".

Коммунисты считают статью провокацией

По версии коммунистов, материал, опубликованный 15 января, — провокация.

"Автор, используя тему тяжелых первых послевоенных лет становления Калининградской области, фактически обвиняет советское руководство в преднамеренном создании голода в 1946–1947 годах… В статье нет ничего нового — протухший набор заказухи", — написано на сайте калининградского отделения КПРФ (цитата ZNAK.COM).

Теперь коммунисты требуют от прокуратуры "восстановить историческую правду".

В самой же редакции сайта "Новый Калининград" говорят, что