Члены калининградского отделения партии КПРФ потребовали, чтобы прокуратура провела проверку сайта "Новый Калининград", опубликовавшего материал о голоде первых послевоенных лет.
Статья называется "Ели из собачьей миски: как область пережила крупнейшую трагедию в своей истории".
В ней воспоминания жителей города, архивные документы с данными о смертности и целый ряд других "свидетельств эпохи".
По версии коммунистов, материал, опубликованный 15 января, — провокация.
"Автор, используя тему тяжелых первых послевоенных лет становления Калининградской области, фактически обвиняет советское руководство в преднамеренном создании голода в 1946–1947 годах… В статье нет ничего нового — протухший набор заказухи", — написано на сайте калининградского отделения КПРФ (цитата ZNAK.COM).
Теперь коммунисты требуют от прокуратуры "восстановить историческую правду".
В самой же редакции сайта "Новый Калининград" говорят, что
"Коммунисты всегда странно реагируют, если им вдруг почудится, что какой-то материал бросает тень на Сталина. Мы привыкли. Ничего удалять, конечно, не будем — все приведенные в статье данные историками подтверждены, записи в архивах есть, документы в конце концов".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".