Путин: профориентацию надо начинать в 1-ом классе

В российских школах нужно изменить систему занятий по профессиональной ориентации. Этим необходимо заниматься, начиная с 1-го класса.

Таким мнением поделился российский президент в ходе встречи со студентами в Сочи, которая состоялась в среду, 22 января.

"Профориентацию нужно в школах вводить с первого класса. Когда профориентацию нужно начинать, то если серьезно говорить, что ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога - в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности. Я думаю, что это от педагогов зависит, прежде всего", — сказал президент (цитата ТАСС).

И про детсады

Более того, подчеркнул Владимир Путин, нашим детским садам нужна особая система предшкольной подготовки. По-видимому, президент имел в виду, что сегодня не все семьи могут позволить себе водить малышей на развивающие занятия, потому что далее он добавил: