Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

Экономисты Credit Suisse заявляют, что к 2060 году почти половина россиян — 47% населения страны — будут пенсионерами.

По данным статистики, уже в 2020-ом на людей старше 65 лет приходит лишь четверть людей "трудоспособного возраста".

Причина — в увеличении продолжительности жизни

Аналитики предполагают, что мужчины, которые выйдут на пенсию в текущем году, в среднем, проживут еще лет 13, а в 2060-м средняя продолжительность жизни пенсионеров будет уже 17, 4 года.

"Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей — снизиться", — написано в подготовленном докладе.

Новый пересмотр пенсионного возраста?

По мнению Александра Сафонова, профессора Финансового университета при правительстве, стоит внимательнее присмотреться к определению выхода на заслуженный отдых: