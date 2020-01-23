Экономисты Credit Suisse заявляют, что к 2060 году почти половина россиян — 47% населения страны — будут пенсионерами.
По данным статистики, уже в 2020-ом на людей старше 65 лет приходит лишь четверть людей "трудоспособного возраста".
Аналитики предполагают, что мужчины, которые выйдут на пенсию в текущем году, в среднем, проживут еще лет 13, а в 2060-м средняя продолжительность жизни пенсионеров будет уже 17, 4 года.
"Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей — снизиться", — написано в подготовленном докладе.
По мнению Александра Сафонова, профессора Финансового университета при правительстве, стоит внимательнее присмотреться к определению выхода на заслуженный отдых:
"Этот возраст должен определяться средней продолжительностью здорового периода жизни, спросом на рынке труда и социальными обязанностями по уходу за пожилыми людьми или детьми. Если все это не учитывать, то любая пенсионная реформа будет неэффективной с точки зрения экономики. Станет просто переносом центра тяжести с пенсионной системы на систему социальной защиты".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".