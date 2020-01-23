Тюменцы заявили о грядущей расправе над бездомными собаками

Жители Тюмени, отчаявшись достучаться служб отлова бездомных животных, заявили, что "будут решать проблему самостоятельно" и в скором времени начнут расправу над стаей бродячих собак.

Информация о готовящейся акции появилась в городском паблике в соцсети Вконтакте.

"Вокруг дома по ул. Газовиков бегает стая агрессивных собак. Приступы агрессии замечены неоднократно. На просьбы и обращения местных жителей в службу отлова собак и к чиновникам никто не реагирует. В местных чатах уже идет обсуждение о ликвидации данной стаи силами местных жителей", — написал Владимир Главан.

Что думают жители города

Мнения в комментариях, как водится, разделились. Часть пользователей встала на защиту животных:

"Эти собаки давно живут там. Стерилизованы. На собак других лают. Не надо жути нагонять. Автор и соратников нашёл таких же. Нормально жители к ним относятся, кормят. Дети любят. Вон, упитанные какие", — пишет Наталья Ланина.

Но сторонников радикальных мер — по крайней мере на словах — все же больше.

Проблема в масштабах страны

Напомним, что проблема бродячих собак есть не только у тюменцев. На Урале, к примеру, на почве конфликта зоозащитников и "сторонников жестких мер" — об этом ранее писала "Правда.Ру" — закончилась поножовщиной.

А межу тем, по мнению профессионального кинолога, решение есть. Какое — читайте в материале на сайте.