"Корифей": Путин пошутил про Кудрина

Президент России Владимир Путин подшутил над председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Это произошло во время встречи главы государства со студентами СПбГУ в рамках подготовки ко Дню студента.

К Путину обратилась студентка, у которой он спросил, кто руководит ее факультетом. Девушка ответила, что декан ее факультета - Кудрин.