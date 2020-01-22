Президент России Владимир Путин подшутил над председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Это произошло во время встречи главы государства со студентами СПбГУ в рамках подготовки ко Дню студента.
К Путину обратилась студентка, у которой он спросил, кто руководит ее факультетом. Девушка ответила, что декан ее факультета - Кудрин.
"Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей", - пошутил Владимир Путин.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.