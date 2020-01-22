"Носитель коронавируса" из Москвы оказался здоров

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево госпитализирован пассажир, прилетевший из Бангкока. Мужчине стало плохо еще в воздухе, он чувствовал недомогание и страдал от высокой температуры.

В чем была причина плохого самочувствия?

Пресс-служба Шереметьево позже рассказала, что медики не обнаружили у пассажира китайского коронавируса. Мужчина чувствовал недомогание из-за пищевого отравления. Сейчас пассажир уже вылетел за границу России.