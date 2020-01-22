У двух человек медики выявили пугающую симптоматику. Из-за произошедшего врачи собрались на консилиум.
"Официальных данных, что у приехавших из Китая в Санкт-Петербург пассажиров коронавирус, пока нет. В настоящее время созван консилиум", — передает слова медиков ИА REGNUM.
По сведениям различных изданий, обоих прибывших с высокой температурой эвакуировали спецтранспортом из аэропорта Пулково. Их госпитализировали в Боткинскую больницу.
Напомним, в Китае в настоящее время бушует смертельно опасный коронавирус.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.