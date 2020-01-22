Врачи детской реанимации перинатального центра в Наро-Фоминске Московской области спасли недоношеннего ребенка, который появился на свет с весом 470 граммов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что девочка родилась на 21-й неделе беременности. Как отметила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и его сразу подключили к системе вентиляции легких.
"Созданный нашими врачами план лечения позволил стабилизировать состояние новорожденной. Сейчас ей уже исполнилось более двух месяцев, масса тела увеличилась в три раза и составляет 1290 граммов", — пояснила Кещьян.
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