В Подмосковье медики выходили младенца весом менее 500 г

Врачи детской реанимации перинатального центра в Наро-Фоминске Московской области спасли недоношеннего ребенка, который появился на свет с весом 470 граммов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что девочка родилась на 21-й неделе беременности. Как отметила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и его сразу подключили к системе вентиляции легких.