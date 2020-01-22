СМИ: Мишустин написал стихи к поздравлению Хуснуллина

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин, как оказалось, не только автор музыки для Григория Лепса, но также и некоторых стихов.

Как сообщают некоторые издания, четыре года назад Мишустин сочинил большое поздравление в стихах ко дню рождения нынешнего вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о 20-минутном фильме, авторы которого беседовали о полете Хуснуллина на Марс. В этом рассказе также присутствовали поздравления в его адрес.

Одним из поздравляющих был и сегодняшний премьер Мишустин. Там он и прочел стихи своего сочинения. В этом видеоролике именинник Хуснуллин находится в ракете и пьет шампанское, а далее беседует с инопланетянами.