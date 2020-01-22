Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области. Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.

Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.