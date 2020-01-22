Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области. Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
"Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно", - оценил идею местного жителя Владимир Путин.
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