Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опровергла свою госпитализацию. Она предположила, что многие СМИ, которые распространяли сообщения о ее сердечном приступе, "не отошли от новогодних каникул".

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", - пояснила журналистка.