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Источник Правда.Ру

Симоньян опровергла свою госпитализацию

Общество

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опровергла свою госпитализацию. Она предположила, что многие СМИ, которые распространяли сообщения о ее сердечном приступе, "не отошли от новогодних каникул".

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", - пояснила журналистка.

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