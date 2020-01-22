22 января на встрече с жителями Липецкой области президент Владимир Путин заявил, что сегодняшняя потребительская корзина нуждается в пересмотре.
По мнению руководителя государства, корзину нужно корректировать, потому что в перечне продуктов в нее входящих «явно не хватает» мяса, рыбы и фруктов.
Напомним, что продуктовая корзина - приблизительны перечень продуктов питания, товаров и услуг в расчете на потребности среднестатистической семьи. На ее состав и размер «завязан» прожиточный минимум, от которого, в свою очередь, зависит МРОТ.
|наименование
|взрослые
|пенсионеры
|дети
|
хлебобулочные изделия
макаронные изделия,
крупы
|126 кг
|98 кг
|77 кг
|картофель
|100 кг
|88 кг
|80 кг
|овощи
|114 кг
|98 кг
|112 кг
|фрукты
|60 кг
|45 кг
|118 кг
|
сахар,
кондитерские изделия
|23 кг
|21 кг
|21 кг
|мясо
|58 кг
|54 кг
|44 кг
|рыба
|18 кг
|16 кг
|18 кг
|молочная продукция
|290 кг
|257 кг
|360 кг
|яйца
|210 шт
|200 шт
|201 шт
|масла и жиры
|11 кг
|10 кг
|5 кг
|чай и специи
|5 кг
|4 кг
|3 кг
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.