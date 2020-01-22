Путин: потребительскую корзину необходимо пересматривать

22 января на встрече с жителями Липецкой области президент Владимир Путин заявил, что сегодняшняя потребительская корзина нуждается в пересмотре.

По мнению руководителя государства, корзину нужно корректировать, потому что в перечне продуктов в нее входящих «явно не хватает» мяса, рыбы и фруктов.

Напомним, что продуктовая корзина - приблизительны перечень продуктов питания, товаров и услуг в расчете на потребности среднестатистической семьи. На ее состав и размер «завязан» прожиточный минимум, от которого, в свою очередь, зависит МРОТ.

Сегодня в России потребительская картина включает: