У частной скорой в Москве нашли просроченные медикаменты

В машине скорой помощи, которая принадлежит частной московской клинике, обнаружили просроченные лекарства, а также сильнодействующие медикаменты, лицензии на которые у медучреждения не было.

По информации mk. ru, аптечка скорой была проверена экспертами Росздравнадзора: они вызвали неотложную помощь пациенту частной клиники "ГК-медицина", который якобы находился в предынфарктном состоянии.

По итогам проверки эксперты нашли лекарства с нарушениями. Сотрудниками ведомства были составлены протоколы об административных правонарушениях. Помимо этого, клинике запретили предоставлять услуги по неотложной медицинской помощи, а машина скорой была арестована.