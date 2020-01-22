Жители Новосибирска все чаще выбирают метро

Метрополитен Новосибирска перевез за 2019 год около 84,5 миллиона пассажиров. Об этом говорят данные МУП "Новосибирский метрополитен".

Популярность метро в Новосибирске растет

Отмечается, что пассажиропоток за 2019 год увеличился на 1,7%. Всего в 2019 году к услугам новосибирской подземки прибегли 84 млн 481 тыс. 687 пассажиров. К сравнению, в 2018 году — чуть более 83 млн пассажиров.