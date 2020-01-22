Жители Челябинска пожаловались на запах гари

В Челябинске местные жители вновь пожаловались на запах гари. Граждане обращаются, в частности, и в региональное минэкологии, сообщают местные СМИ.

Специалисты занимаются поиском источника гари

Отмечается, что жалобы поступали 20 и 21 января. В самом ведомстве проводится проверка. Рядом с промышленными предприятиями воздух оказался без превышения вредных элементов. Специалисты заняты поиском источника гари.

А ранее, на 20 и 21 января метеорологи прогнозировали Челябинску и области неблагоприятную погоду. Ветер оказался слишком слабым и его было недостаточно для рассеивания вредных веществ.