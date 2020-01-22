Адвокаты составили список устаревших законов

Более 3,7 тысяч правовых актов времен СССР, принятых с 1923 по 1991 год, перестанут действовать в России с 1 февраля.

Работа по приведению "в норму" законодательной базы, получившая название "регуляторной гильотины", напомним, проводилась по поручению Дмитрия Медведева. Полный список документов, которые совсем скоро утратят силу опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

ИА "Известия", опросив действующих юристов, составило свой рейтинг "устаревших законов", которые в основной перечень не вошли. Вот некоторые из них.

Закон о СМИ

По мнению Бориса Едидина, кандидата юридических наук, сооснователя Moscow Digital School, серьезно присмотреться стоит к Закону о СМИ, потому что, к примеру,

любой информационный вестник организации или школьная газета, по сути — СМИ, но регистрация их, если следовать закону, не нужна;

распространять можно без регистрации аудио- и видеопрограммы тиражом не более десяти экземпляров. То есть, если вы разослали видео со своего дня рождения 11 друзьям — вас надо наказывать?

Сделки с имуществом супругов

Юрий Брисов, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, предложил присмотреться к Семейному Кодексу.

По его мнению, абсолютно не соответствует современным реалиям практика сделок с имуществом супругов.

"Имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов. И если вы решите что-то с ним сделать, то нужно нотариально заверенное согласие "второй половины". И что? Купили вы, скажем, акции. А тут приходит муж/жена продавца и говорит, что "согласия не давал(а)". И все — у вас акции суд забирает. Ни денег, ни актива".

Налоговый пробел

Ирина Муращенкова, эксперт Moscow Digital School: