В городе Астрахань 64 общеобразовательные школы закрыли на карантин до 27 января. Об этом журналистам рассказали в местном управлении образования.
С 21 по 27 января школьники будут обучаться через интернет. При этом все детские сады города будут работать в обычном режиме.
А ранее СМИ сообщили, что местный Роспотребнадзор заявил о превышении в Астрахани эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу почти на 47%. За недельный период, с 13 по 19 января, больше всего зарегистрировали заболевших в возрасте 7-14 лет.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.