В Астрахани все школы закрылись на карантин

В городе Астрахань 64 общеобразовательные школы закрыли на карантин до 27 января. Об этом журналистам рассказали в местном управлении образования.

С 21 по 27 января школьники будут обучаться через интернет. При этом все детские сады города будут работать в обычном режиме.

В Астрахани эпидемия ОРВИ и гриппа

А ранее СМИ сообщили, что местный Роспотребнадзор заявил о превышении в Астрахани эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу почти на 47%. За недельный период, с 13 по 19 января, больше всего зарегистрировали заболевших в возрасте 7-14 лет.