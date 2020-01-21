Новый вирус из Китая угрожает миру

В конце прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неустановленного происхождения.

Врачи заявили, что возбудителем является новый тип коронавируса. Численность заболевших уже превысила две сотни человек, есть случаи смертельного исхода.

Болезнь уже попала за пределы КНР. Инциденты заражения были в Южной Корее, Японии и Таиланде.

А 20 января стало известно, что данный вирус может передаваться от человека к человеку.

Что планируют предпринять для защиты россиян?

В Минздраве России планируют разработать специальный тест на определение вируса.