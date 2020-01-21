Наталья Бочкарева прокомментировала в Instagram решение суда по делу о хранении наркотиков. Ранее актрису задержали сотрудники ДПС. При обыске у нее обнаружили кокаин. Заключительное заседание суда по делу Бочкаревой прошло 20 января, актриса полностью признала свою вину и была приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
"Все это время я абсолютно искренне верила, что рано или поздно правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это случилось! История закончилась. Занавес", — написала Бочкарева.
"И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше", — добавила актриса.
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