Бочкарева прокомментировала приговор суда

Наталья Бочкарева прокомментировала в Instagram решение суда по делу о хранении наркотиков. Ранее актрису задержали сотрудники ДПС. При обыске у нее обнаружили кокаин. Заключительное заседание суда по делу Бочкаревой прошло 20 января, актриса полностью признала свою вину и была приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

"Все это время я абсолютно искренне верила, что рано или поздно правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это случилось! История закончилась. Занавес", — написала Бочкарева.

Актриса уверена, что поводы для хейтеров всегда найдутся