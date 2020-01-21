Гаишник из Новосибирска залил виски в служебную машину и был уволен

Сотрудник ДПС в Новосибирской области был уволен после служебной проверки лично начальником управления МВД по региону. Ранее гаишник разместил в социальных сетях видеозапись, на которой он наливает виски в емкость авто для стеклоочистителя. На видеозаписи сотрудник полиции отмечал, что делает это, поскольку "может себе это позволить".