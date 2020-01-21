Сотрудник ДПС в Новосибирской области был уволен после служебной проверки лично начальником управления МВД по региону. Ранее гаишник разместил в социальных сетях видеозапись, на которой он наливает виски в емкость авто для стеклоочистителя. На видеозаписи сотрудник полиции отмечал, что делает это, поскольку "может себе это позволить".
"Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУМВД РФ по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - заявили в управлении МВД по региону.
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