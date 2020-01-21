Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект о присвоении досрочной пенсии многодетным родителям. Согласно документу, выйти на досрочную пенсию смогут родители четырех и более детей. Мужчины смогут получить пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет.
Иванов аргументировал это тем, что люди, воспитывающие четырех и более детей принимают непосредственное участие в изменении демографической ситуации страны. Также парламентарий считает, что такая инициатива будет стимулировать россиян создавать многодетные семьи.
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