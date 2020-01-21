Елизавета II забрала у Маркл фамильные драгоценности

Елизавета II забрала у Меган Маркл фамильные драгоценности после того, как герцогиня Сассекская отказалась от госпривилегий. Супруге принца Гарри пришлось вернуть даже кольцо, которое украшает драгоценный камень.

Напомним, на днях Елизавета II сообщила о снятии королевских полномочий со своего внука и его жены. Она намерена забрать у Меган Маркл платья, костюмы, сумки, купленные на средства королевской семьи.

Монаршая особа даже намекала о том, что Маркл следует вернуть обручальное кольцо с бриллиантом. При этом принц Гарри с супругой должен будет компенсировать расходы старшего сына королевы.