Володин предложил оштрафовать Водонаеву

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой оштрафовать Алену Водонаеву за ее высказывание о материнском капитале. По мнению парламентария, высказывание телеведущей можно отнести к оскорблению общества, а за это предусмотрена административная ответственность.

Напомним, ранее Алена Водонаева раскритиковала инициативу правительства об увеличении помощи российским семьям и введении маткапитала на первого ребенка. Заявление телеведущей вызвало шквал критики у политиков и других медийных персон.