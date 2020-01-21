Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил спешку вокруг правок в Конституции. Вчера Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект.
По словам Пескова, реализация инициатив осуществляется в приоритетном порядке, а все предложения президента встречаются его подопечными с большим пониманием.
"Еще предстоит информационная кампания, а также общественное обсуждение. Но очевидно, что в долгий ящик откладывать не будем", — пояснил Песков.
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