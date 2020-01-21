Песков объяснил, почему Конституцию правят настолько быстро

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил спешку вокруг правок в Конституции. Вчера Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект.

Реализация инициативы в приоритете

По словам Пескова, реализация инициатив осуществляется в приоритетном порядке, а все предложения президента встречаются его подопечными с большим пониманием.