Два факта заболевания менингококковой инфекцией выявили в Прикамье

В Пермском крае с начала текущего года выявили два факта заболевания менингококковой инфекцией. Об этом журналистам рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По сведениям ведомства,

"случаи этой инфекции в крае регистрируют каждый год".

При этом в регионе отмечается спад уровня заболеваемости менингитом — с 17 случаев в 2018 году до 14 — в прошлом году.

Вызываемая менингококком инфекция в одинаковой степени опасна для каждого человека, кроме тех, кто получил от нее прививку. Прививку можно делать всем людям, начиная с 9-месячного возраста.