В Оренбурге задержали наркогастролера

В городе Оренбурге арестовали жителя ближнего зарубежья, имеющего временную регистрацию в Москве и приехавшего в областной центр с целью продажи наркотиков.

В ходе задержания 23-летнего человека полицейские привлекли спецотряд "Гром". У молодого человека нашли пять свертков с героином. В ходе обыска номера в отеле изъяли еще 89 свертков с запрещенным веществом. Кроме этого, пять свертков обнаружили в специально оборудованных тайниках на территории Оренбурга.

Что грозит наркоторговцу?

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь молодой человек за нелегальный сбыт наркотиков может провести в тюрьме до 20 лет.