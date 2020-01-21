Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству молочки

Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности продукции из молока. Линия будут действовать с 21 января по 4 февраля, указывается на интернет-ресурсе ведомства.

Телефоны горячей линии Роспотребнадзора по качеству молока будут работать в каждом регионе страны

Все это время эксперты будут консультировать граждан по проблемам продажи и маркировки молочной продукции.

Отмечается, что телефоны горячей линии и консультационные пункты ведомства работают в каждом регионе страны.

А ранее стало известно, что введение с 1 июня текущего года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утвердил на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев.