Понятие "педагогической тайны" предлагается ввести в России

Для всех работников сферы образования России предлагается ввести понятие "педагогической тайны".

Подразумевается, что учителям и воспитателям будет запрещено говорить об особенностях развития детей.

Эта инициатива исходит от рабочей группы "Здоровый ребенок", которая действует в рамках координационного совета по подготовке и проведению в стране Десятилетия детства.

Мера эта, как предполагается, будет действовать аналогично "врачебной тайне": без согласия законных представителей ребенка педагог не сможет разглашать никакие сведения о диагнозах, поставленных психолого-педагогической комиссией и особенностях в развитии обучающихся.

"Учитель должен знать все о здоровье и особенностях ученика, обстоятельствах его жизни в семье, чтобы правильно выстраивать работу, контакты, чтобы суметь помочь, в случае необходимости. А родители, со своей стороны, опасаются, что "излишняя откровенность" может быть использована некорректно, предана, например, огласке. Были прецеденты, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди педагогов", — объясняет Татьяна Батышева, внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, руководитель группы "Здоровый ребенок".

По ее словам, идея еще "сырая", но группа работает над тем, чтобы сформулировать ее в качестве поправок в закон "Об образовании".

"Сейчас пока не совсем понятно, каким должно быть наказание за разглашение педтайны. Да и саму идею сначала нужно обсудить с педагогами, послушать их предложения", — подчеркивает Батышева.

Кстати, чиновники пока никак инициативу о "педагогической тайне" не комментируют. А вот родительская общественность выступает "за".