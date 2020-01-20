В Ростовской области в прошлом году в целом среди населения увеличилось число отравлений спиртными напитками. Об этом журналистам рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что за год была зафиксирована 1 тысяча 60 случаев острых отравлений. Это на 94 инцидента больше, чем в 2018 году.
При этом уменьшилось число отравлений с летальным исходом. Так, в минувшем году 86 человек погибли, что на 9,3% ниже значений предыдущего года.
Согласно данным ведомства, выросло количество отравлений алкоголем среди жителей Ростова-на-Дону, Шахт и Гуково. Чаще всего острые отравления возникали от этанола.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.