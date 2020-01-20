Десять тысяч искупались в Ленобласти на Крещение

Более 10 тысяч человек приняли участие в традиционных купаниях на Крещение на территории Ленинградской области. Об этом сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в прошедшие субботу и в воскресенье на отведенных для купелей местах работали спасатели, сотрудники ГИМС, а также специалисты бригады скорой помощи и полиции.

В общей сложности на Крещении трудилось более 1300 человек и 279 единиц техники Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.